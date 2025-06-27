«Валдай» вновь не вышел в рейс из Балакова в Саратов

Из-за высоты волн утром 27 июня диспетчеры не дают разрешение на запуск утреннего рейса из Балакова в областной центр.

Специалисты напоминают, что при таких погодных условиях осуществление перевозок небезопасно.

Для пассажиров сегодняшнего утреннего рейса из Балаково будут доступны несколько бесплатных автобусов, которые доставят вас в точку назначения. Также можно вернуть билет. Об этом информирует ТГ-канал «Валдай Саратов».

По всем вопросам можно обратиться на горячую линию по работе транспорта по номеру телефона: (845-2) 240-240.

По поводу покупки и возврата билетов можно проконсультироваться по телефону +7 (8452) 24-62-22.

Напомним, накануне рейс речного трамвая также сорвала непогода на Волге.