В Саратове пройдут спортивные состязания в честь земляков — Героев России

18 января в Саратовской области стартуют Чемпионат и Первенств региона по спортивной борьбе (дисциплина панкратион) в честь саратовцев, Героев России – участников СВО — на призы депутата Саратовской областной Думы, ветерана боевых действий, полковника запаса Вячеслава Калинина.

Событие пройдёт в ГБУ СО «Спортивный комплекс «Кристалл» и соберёт сотни спортсменов со всех районов Саратовской области, которые примут участие в официальных соревнованиях, отборе в сборную Саратовской области и отборе на первенство ПФО.

В рамках события пройдут чествование саратовских участников СВО — Героев России, торжественная церемония открытия, спортивные состязания, награждение победителей, а также благотворительная лотерея, вручение подарков, чествование лучших спортсменов.

«Значимое спортивное событие для нашего региона скоро состоится на площадке спорткомплекса «Кристалл». Президент России Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов. Наши спортивные состязания, объединят юных спортсменов Саратовской области, став настоящим праздником единства, дружбы и спорта! Саратовская земля гордится своими Героями – участниками специальной военной операции и других войн и локальных военных конфликтов. В честь наших доблестных, мужественных, самоотверженных земляков и пройдет наше яркое, масштабное событие», — подчеркнул Вячеслав Калинин.

Гордость земли Саратовской, Герои России – участники СВО: генерал-майор Александр Белоглазов, полковник Сергей Демьяненко, подполковник Мирлан Джумагалиев, капитан Никита Палазник, майор Тимур Дудкин, гвардии капитан Сергей Назаров, майор Андрей Филоненко, подполковник Александр Аксёнов, лейтенант Александр Потапов, рядовой Арслан Султанов, ефрейтор Алексей Максюков, ефрейтор Людмила Болилая.

Спортсмены могут зарегистрироваться на соревнования по телефону: главный секретарь Федерации: +7 (987) 824-91-90 Солмаз Алпанаховна.