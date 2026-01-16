Калинин высказался о социальной защите граждан России и единстве в 2026 году

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на первом пленарном заседании Государственной Думы в 2026 году заявил, что в наступившей сессии депутаты должны уделять внимание именно социальной защите граждан России.

Политик напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил наступивший 2026 год Годом единства народов Российской Федерации, поэтому необходимо сплочение, единство, прежде всего, на фронтах специальной военной операции, где Россия обязательно добьётся победы за правое дело.

Миронов уверен, что фракция СР не только будет в следующей Государственной Думе, но и увеличит своё представительство. А идея и идеология партии патриотического социализма говорит о суверенном крепком государстве, где справедливость для каждого – не для олигархов, не для банков, не для застройщиков.

Президент Медиахолдинга «Ветеранские вести», эксперт Комитета Госдумы по обороне, член Центрального Совета партии «Справедливая Россия», ветеран боевых действий Вячеслав Калинин выразил солидарность с позицией Миронова.

«Полностью поддерживаю позицию Сергея Михайловича. Абсолютно все фракции Государственной думы и федеральное правительство должны работать на благо наших соотечественников. Законодательные нормы необходимо разрабатывать и принимать с учётом социально важных направлений жизнедеятельности: пенсии, зарплаты и стипендии. Мы обязаны поддерживать наших граждан, а бюджет страны принимать с социальной ориентированностью», – отметил Калинин.