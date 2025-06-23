В Саратове прошел дорожный этап IV Железнодорожных игр «Мы вместе»

В Саратове 20 июня состоялся дорожный этап IV Железнодорожных игр «Мы вместе», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 120-летию РОСПРОФЖЕЛ.

Соревнования открыл председатель Дорпрофжел на Приволжской железной дороге Дмитрий Смирнов в присутствии почетных гостей.

В интервью корреспонденту «Новости Саратова» он отметил, что Игры проводятся уже 4-й год.

— Соревнования показывают, что железнодорожники, несмотря ни на что, остаются вместе. Делаем праздник для людей. Это спорт, командобразование и патриотическая сплоченность. Здесь мы отбираем сборную, которая будет уже представлять Приволжскую железную дорогу уже на другом уровне, — отметил Смирнов.

На открытии присутствовал депутат Саратовской областной думы Дмитрий Иванов.

— Всегда наблюдал за вашими соревнованиями. Это азартно и сильно. Мне приятно, что так много людей увлечены спортом. Благодарю Вас и Ваше руководство за положительное отношению к спорту, — обратился к участникам соревнований парламентарий.

Несколько слов сказал участникам председатель Федерации профсоюзных организаций Саратовской области Михаил Ткаченко.

— Всегда приятно видеть железнодорожников, которые принимают участие в спортивных соревнования. Это самая сплоченная и дружная «семья», — отметил Михаил Ткаченко.

Участники дорожного этапа IV Железнодорожных игр «Мы вместе» показали высокий уровень своей физической формы и сплоченность команды.

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов. Для маленьких гостей мероприятия работали аниматоры, бесплатно раздавали вкусное мороженное и сладости.

Несмотря на строгое судейство, игроки продемонстрировали превосходные результаты.

Итоги соревнований, следующие:

Общий зачет:

Первое место — у команды Волгограда;

Второе место — команда Саратова;

Третье место — команда Управления дороги;

Четвертое место — команда Астрахани.

Эстафета «ГТО»:

«Золото» — у команды Саратова,

«Серебро» взяла команда Волгограда,

«Бронза» — у команды Астрахани,

на четвертом месте оказалась команда Управления дороги.

Участники боролись за 7 комплектов медалей и ценные призы. Стоит отметить, что команда из Волгограда уже третий год подряд занимает первое место на дорожном этапе.