В Саратове прошел дорожный этап IV Железнодорожных игр «Мы вместе»

В Саратове 20 июня состоялся дорожный этап IV Железнодорожных игр «Мы вместе», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 120-летию РОСПРОФЖЕЛ.
Соревнования открыл председатель Дорпрофжел на Приволжской железной дороге Дмитрий Смирнов в присутствии почетных гостей.
В интервью корреспонденту «Новости Саратова» он отметил, что Игры проводятся уже 4-й год.
— Соревнования показывают, что железнодорожники, несмотря ни на что, остаются вместе. Делаем праздник для людей. Это спорт, командобразование и патриотическая сплоченность. Здесь мы отбираем сборную, которая будет уже представлять Приволжскую железную дорогу уже на другом уровне, — отметил Смирнов.
На открытии присутствовал депутат Саратовской областной думы Дмитрий Иванов.
— Всегда наблюдал за вашими соревнованиями. Это азартно и сильно. Мне приятно, что так много людей увлечены спортом. Благодарю Вас и Ваше руководство за положительное отношению к спорту, — обратился к участникам соревнований парламентарий.
Несколько слов сказал участникам председатель Федерации профсоюзных организаций Саратовской области Михаил Ткаченко.
— Всегда приятно видеть железнодорожников, которые принимают участие в спортивных соревнования. Это самая сплоченная и дружная «семья», — отметил Михаил Ткаченко.
Участники дорожного этапа IV Железнодорожных игр «Мы вместе» показали высокий уровень своей физической формы и сплоченность команды.
В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов. Для маленьких гостей мероприятия работали аниматоры, бесплатно раздавали вкусное мороженное и сладости.
Несмотря на строгое судейство, игроки продемонстрировали превосходные результаты.
Итоги соревнований, следующие:
Общий зачет:
Первое место — у команды Волгограда;
Второе место — команда Саратова;
Третье место — команда Управления дороги;
Четвертое место — команда Астрахани.
Эстафета «ГТО»:
«Золото» — у команды Саратова,
«Серебро» взяла команда Волгограда,
«Бронза» — у команды Астрахани,
на четвертом месте оказалась команда Управления дороги.
Участники боролись за 7 комплектов медалей и ценные призы. Стоит отметить, что команда из Волгограда уже третий год подряд занимает первое место на дорожном этапе.