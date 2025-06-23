Межнациональный турнир по мини-футболу в Саратове посвятили юбилею Победы

В Саратове состоялся турнир по мини-футболу, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Его участниками стали 8 команд, представляющих национально-культурные объединения области, студенческие коллективы и общественные организации.

Организатором соревнований выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России». В открытии турнира приняли участие представители министерства внутренней политики и общественных отношений области, руководители национально-культурных и общественных организаций, жители области.

На поле царила атмосфера спортивного азарта и дружеского соперничества. Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства, волю к победе и командный дух. По результатам турнира призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда «Кайрат»;

2 место – команда «Арцах»;

3 место – команда «Черкесы».

Все участники получили памятные медали, а призёры – кубки, грамоты и индивидуальные награды. Лучшие игроки турнира были отмечены личными наградами и почётными грамотами.

О этом информирует министерство внутренней политики и общественных отношений области региона, которое поддерживает проекты и мероприятия, направленные на укрепление межнационального согласия, развитие спортивного духа среди молодежи.