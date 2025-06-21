В Саратове прошел конкурс красоты и душевной силы для мам особенных детей

В Доме культуры «Россия» Саратова состоялся трогательный и вдохновляющий конкурс «Крылья доброты», посвященный мамам, воспитывающим детей с ментальными особенностями развития.

Мероприятие организовано Фондом помощи детям-инвалидам и инвалидам с детства с ментальными особенностями «Добрые взрослые» при поддержке АНО «Центр социальной и психологической поддержки «Крылья».

В конкурсе приняли участие 19 удивительных женщин, которые ежедневно доказывают, что материнская любовь, сила духа и доброта способны преодолеть любые трудности. Участницы представили творческие номера, показали Fashion-дефиле и рассказали о себе в визитных карточках «Это – я!», раскрывая свои истории, мечты и внутреннюю красоту.

Поддержать участниц пришли заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая, представители органов власти, региональных общественных организаций.

«Этот конкурс — о женской стойкости, красоте и бесконечной материнской любви. Такие мероприятия важны для поддержки семей, и наша задача — делать их регулярными», — отметила Зубрицкая.

Трогательным финалом вечера стал выход участниц в вечерних нарядах вместе с детьми, символизирующий неразрывную связь матери и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней политики и общественных отношений.