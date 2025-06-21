В Саратове на популярный маршрут вышли новые автобусы с валидаторами

В Саратове изменился оператор автобусного маршрута №9А («8-я Дачная – Сенной рынок»).

Соответствующую информацию распространил телеграм-канал «ООС Транспортный Саратов».

Теперь перевозку пассажиров осуществляет фирма «Дилижанс-2». На линию вышли автобусы, оборудованные кондиционерами.

В транспорте есть также валидаторы — устройства, которые позволяют пассажирам оплачивать проезд с помощью банковских или транспортных карт, а также других электронных носителей.

При этом стоимость проезда осталась прежней — 10 рублей.