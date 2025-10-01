В Саратове прошел масштабный фестиваль для старшего поколения

В Саратове состоялся областной фестиваль «Выбираю активное долголетие!», приуроченный к Международному дню пожилых людей. Мероприятие стало центральной площадкой реализации региональной программы «Активное долголетие» в рамках национального проекта «Семья».

Праздник объединил разные поколения саратовцев и гостей города. Программа фестиваля включала две основные площадки: активную на площади Кирова и дискуссионную в кинотеатре «Победа». На площади участников ждали мастер-классы от «серебряных» волонтеров, выступления творческих коллективов и разнообразные спортивные активности.

Мероприятие началось с массовой «Зарядки долголетия» под руководством чемпиона мира по кикбоксингу Даци Дациева. После флешмоба все желающие могли пройти бесплатное медицинское обследование. Для гостей работали интерактивные зоны с лабиринтами, гигантским боулингом, лазерным тиром и другими развлечениями.

В дискуссионной части фестиваля министр труда и социальной защиты Денис Давыдов вручил награды самым активным волонтерам старшего поколения. Эксперты обсудили вопросы организации досуга, сохранения исторической памяти и передачи семейных традиций. Участники отметили высокую востребованность программ активного долголетия среди саратовских пенсионеров.

Алена Орешкина