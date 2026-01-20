В Саратове прошел представительный турнир по борьбе на призы депутата Вячеслава Калинина

В Саратове состоялся турнир по спортивной борьбе в дисциплине Панкратион на призы депутата Саратовской областной думы, ветерана боевых действий, полковника запаса Вячеслава Калинина.

В ярком, масштабном мероприятии, прошедшем на высочайшем уровне, приняли участие почётные гости: заместитель министра образования Саратовской области, ветеран СВО Михаил Попов, председатель Саратовского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов, начальник Управления Росгвардии по Саратовской области Дмитрий Зотиков, заместитель начальника Управления – Олег Савельев, председатель комитета по делам ветеранов Молодёжного Парламента при Саратовской областной Думе, руководитель «Федерации Панкратиона России» в Саратовской области Александр Дубинин и др.

Более 250 спортсменов со всей Саратовской области, в возрасте от 8 до 20+ лет, провели более 200 боев, проявив силу, мастерство и волю к победе. Более 1000 гостей дружно и активно болели за борцов, разместившись на трибунах спорткомплекса «Кристалл».

По итогам соревнований было вручено 2 комплекта общекомандных кубков, кубки за волю к победе, самый быстрый бой, лучшую технику, эксклюзивные медали, 10 поясов победителей, денежные сертификаты от Вячеслава Калинина.

Волонтёр Ассоциации «Твои герои, Саратов» Дмитрий Молоков развернул выставку экспонатов со специальной военной операции. Все желающие смогли примерить тяжёлый бронежилет, шлем, очки, тактические перчатки, взять в руки настоящий боевой автомат.

Ярким и незабываемым сюрпризом спортивных соревнований стал розыгрыш благотворительной беспроигрышной лотереи от Вячеслава Калинина – 50 ценных подарков, в том числе телевизоры, смартфоны, наушники, печи СВЧ, чайники и многое другое.

Всем детишкам до 5 лет, пришедшим на Чемпионат с мамами, были вручены в подарок от депутата мягкие игрушки.

«Важный и нужный турнир, посвященный Героям России – участникам СВО Саратовской области прошёл в Саратове. Мы гордимся нашими земляками, которые мужественно и самоотверженно, не жалея собственных жизней, стояли на защите Отечества!

Владимир Путин объявил 2026 год – Годом единства народов России! Благодаря таким масштабным, ярким спортивным соревнованиям, мы объединили сотни жителей нашего региона, подарив настоящий праздник спорта, дружбы, взаимовыручки всем присутствующим.

Пусть это замечательное событие надолго останется в сердцах саратовцев, которые продемонстрировали единство и дружбу в спортивном зале», — подчеркнул Вячеслав Калинин.