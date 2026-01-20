В страшной аварии под Саратовом погиб один человек и пострадали двое, включая подростка

На автодороге в Лысогорском районе 20 января произошло лобовое столкновение, приведшее к гибели человека.

По информации областного управления ГИБДД, авария произошла в 13:35 около села Новая Красавка.

В инциденте участвовали два автомобиля марки Kia. За рулем одного находился 54-летний мужчина, за рулем второго — 42-летний. В результате удара обе машины сошли с дороги в придорожный кювет.

Водитель одного из автомобилей скончался от полученных травм по пути в больницу. Второй водитель и 16-летний пассажир были доставлены в медучреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ольга Сергеева