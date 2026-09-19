В Саратове прошел массовый велопарад в честь Дня города с косплейщиками

Сегодня в областном центре в рамках празднования 436-летия города состоялся массовый велопарад.

Около тысячи человек собрались у спортивного комплекса, чтобы проехать по центральным улицам.

Колонна направилась в сторону пляжа «Затон». Часть пути велосипедисты преодолели по набережной Космонавтов. Безопасность участников обеспечивали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Необычной частью заезда стали костюмы. Среди горожан можно было встретить Человека-паука, магистра Йоду и Харли Квинн. Некоторые выбрали образы банана, мухомора, мороженого, индейца, клоуна и демона. Движение колонны также украшали воздушные шары.

Конечной точкой маршрута стал пляж «Затон», где для участников организовали концертную площадку. Перед собравшимися выступили местные творческие коллективы, а ведущий выбрал обладателей самых креативных костюмов. Зрители активно поддерживали велосипедистов, некоторые скандировали: «Саратов — рай».

Праздничная программа на этом не завершилась. В честь юбилея города сегодня также запланированы соревнования по парусному спорту, шахматный турнир и фестиваль «Музыкальные достопримечательности Саратова».

Ольга Сергеева