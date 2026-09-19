В Энгельсском районе появятся два новых кинотеатра и Остров открытий Швамбрания

Пять проектов учреждений культуры Энгельсского района победили в конкурсном отборе для субсидий в 2027 году в рамках нацпроекта «Семья».

На эти цели будет выделено свыше 16 миллионов рублей.

В Энгельсе на базе Библиотеки № 1 создадут детский культурно‑просветительский центр «Швамбрания — остров открытий». Юных читателей ждут интерактивные краеведческие выставки, экскурсии, творческие мастер классы, театральные постановки по творчеству Л.А. Кассиля и энгельсских авторов, литературные викторины, создание видео и аудиоэкскурсий.

Победил также проект «В каждой ноте — марш Победы!»: это показательные выступления духовых оркестров, парадные дефиле и концерты — практика по сохранению традиций духовой музыки. Мероприятие представляло собой масштабный однодневный праздник на открытой площадке в парке, включающий концертные выступления военных оркестров, парадные дефиле, строевую подготовку под музыку, а также исполнение произведений в аранжировке для духового оркестра.

В Доме культуры «Мелиоратор» появится ещё один детский культурно‑просветительский центр с четырьмя зонами: мультишкола, творческая зона, игровая зона и рисование песком.

В Домах культуры «Генеральский» и Дворец культуры «Восход» откроют кинозалы. Они будут оснащены необходимым оборудованием и подключены к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии. Развитие сельских поселений является одним из приоритетных направлений.

Благодаря новым пространствам у семей появится больше возможностей проводить время вместе. Дети смогут развиваться творчески, а вместе с родителями — наблюдать за киноновинками.

Об этом сообщил глава района Максим Леонов.