В Саратове прошёл фестиваль «Сорока-белобока»: дети поют народные песни

В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой прошел IX фестиваль-конкурс детских фольклорных ансамблей «Сорока-белобока». Мероприятие приурочили к Году единства народов России. Юные артисты в ярких национальных костюмах исполнили народные песни, прибаутки, заклички и представили игровые постановки.

Участники продемонстрировали высокое мастерство и искреннюю любовь к народной культуре. Особый восторг зрителей вызвали номера, передающие дух старинных традиций и обрядов. Фестиваль показал, что фольклор остается актуальным и интересным для современного подрастающего поколения.

Это событие стало важным вкладом в укрепление межкультурного диалога и сохранение культурного наследия народов России. Площадка объединила юных талантов для обмена опытом и общения. Итоги конкурса будут объявлены дополнительно.