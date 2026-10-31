В Саратове прошёл вечер чеченского народа

В Саратовской Соборной мечети 24 октября 2026 года состоялся очередной вечер, знакомящий жителей с народами, проживающими в регионе.

Как сообщили в ДУМСО, мероприятие приурочили к 190-летию мечети и Году единства народов России.

Цикл встреч о мусульманских народах региона организует общественная организация «Возрождение» совместно с экскурсоводом Марией Мироновой. Ранее гости уже познакомились с казахской, таджикской, узбекской, туркменской, азербайджанской культурами и культурой народов Дагестана.

О чеченском народе — третьем по численности в России — рассказала руководитель женской организации «Родник» Хадиджа Бибарсова. Она затронула историю, географию проживания, язык и религию, обычаи с особым уважением к старшим и гостеприимством, а также выдающихся представителей народа. Слушатели задали вопросы, главной темой интерактивной части стали семейные взаимоотношения.

Участникам также провели экскурсию по храму — о его создании в 1836 году рассказал руководитель «Возрождения» Рустам Абдульманов. Завершился вечер беседой за столом в кафе при мечети с дегустацией чеченских блюд — жижиг-галнаш, чепалгаш и хингалш.

Экскурсии продолжатся: скоро саратовцев познакомят с культурой ещё одного народа региона, исповедующего ислам. Запись по телефону: +7 937 635-59-68.