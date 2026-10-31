Саратовцы назвали идеальные месяцы лета для отпуска

Июль назван лучшим месяцем для отпуска.

27% жителей Саратова считают июль лучшим месяцем для отдыха. Таковы данные опроса SuperJob. На втором месте — август, который выбрали 22% респондентов, замыкает тройку лидеров сентябрь с 17% голосов. Самым непопулярным месяцем для отпуска стал март.

Выяснились и гендерные предпочтения: женщины чаще мечтают об отдыхе в июле и мае, а мужчины отдают предпочтение августу и июню.

Главным мотивом выбора стала хорошая погода — её указали 27% опрошенных. Для 23% решающим фактором стали график отпусков второй половины года и расписание каникул у детей, ещё 15% руководствуются исключительно личными предпочтениями.

Ранее саратовцам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году.