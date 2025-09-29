В Саратове провели рейд по проверке оплаты проезда в трамваях

26 сентября сотрудники министерства транспорта области и городского комитета по транспорту провели внеплановую проверку на трамвайном маршруте №9Д. В ходе рейда под руководством первого заместителя министра транспорта Алексея Никитина и главы транспортного комитета Игоря Гришаева был составлен протокол на пассажира, не оплатившего проезд вовремя.

Как пояснил Алексей Никитин, подобные мероприятия проводятся ежедневно на разных маршрутах городского транспорта. Во время проверок пассажирам разъясняют правила оплаты: необходимо произвести ее в течение одной остановки через валидатор банковской или транспортной картой, по QR-коду или наличными кондуктору.

В салонах трамваев информация о способах оплаты дублируется через системы аудиооповещения и информационные табло. Рейды направлены на снижение количества безбилетников и повышение платежной дисциплины пассажиров.