Активистки «Женского движения Единой России» принимают участие в месячнике по благоустройству

Активистки партийного проекта «Женское движение Единой России» и женсовета принимают участие в месячнике по благоустройству.

В рамках месячника жители, трудовые коллективы, общественники наводят порядок на территориях населенных пунктов. Сегодня активистки убрали опавшую листву, сухую сорную растительность не только на территориях учреждений и организаций, в которых трудятся, но и облагородили места памяти погибших воинов Великой Отечественной войны.

Работа в данном направлении продолжается. Мы „ЗА“ чистые улицы! Присоединяйтесь!» — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.