В Саратове проверили работу дачных маршрутов и ответили на вопросы пассажиров

1 октября сотрудники министерства транспорта области провели утренний рейд на остановке «Стадион Волга», где проверили работу пригородных автобусов. Наиболее востребованным оказался маршрут №299 до села Широкий Буерак — с конечной остановки отправились 25 пассажиров. На направлении до Михайловки поехали 12 человек, а на маршрутах до Сбродовки, Трещихи и Синеньких было не более 5 пассажиров.

Путешественники положительно оценили комфорт автобусов и своевременное включение отопления в салонах при утренней температуре +5 градусов. Также пассажиры высказали пожелание обустроить утепленный остановочный павильон — этот вопрос минтранс обещал проработать совместно с администрацией Саратова.

На вопрос о сроках работы сезонных маршрутов первый замминистра транспорта Алексей Никитин пояснил, что их обычно завершают в октябре, когда дачники заканчивают работы и пассажиропоток снижается. При этом специалисты продолжат мониторинг и при необходимости рассмотрят возможность продления работы дачных автобусов.

Алена Орешкина