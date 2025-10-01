Вячеслав Володин: До ноября 2026 года здание ЖД вокзала должно быть построено

В Государственной Думе региональная неделя.

Председатель ГД Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе – Саратовской области.

Во время поездки он ознакомился с ходом работ по строительству саратовского железнодорожного вокзала.

В Саратове планируют воссоздать исторический облик здания, в то же время сам вокзал будет оснащен в соответствии с современными требованиями.

Здесь будет 8 лифтов и 10 эскалаторов. Появится конкорс – крытый надземный переход, который будет соединять привокзальную и завокзальную части и выходы на платформы. Также будет реконструирован подземный переход.

По словам Володина, осенью 2026 года работы по строительству здания железнодорожного вокзала и конкорса должны быть завершены.

Алена Орешкина