В Саратове проверяют вывоз мусора

Первый замглавы администрации Саратова Максим Сиденко провёл проверку контейнерных площадок.

Осмотр показал критическое скопление отходов по нескольким адресам. Чиновники утверждают, что проезд для спецтехники есть.

Как заявил Сиденко, занимающейся вывозом мусора компании указано немедленно устранить свалки и ужесточить контроль за графиком вывоза.

«Комитету по ЖКХ поручено постоянно и жёстко контролировать ситуацию, наказывая нарушителей по всей строгости закона», — подытожил первый заместитель мэра.

Ольга Сергеева