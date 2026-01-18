Саратовская певица получила благодарность от лидера КНДР Ким Чен Ына за песню о Родине

Творчество саратовской певицы отметил Ким Чен Ын.

Певица из Саратовской области Александра Воробьева сообщила о получении благодарности от председателя Государственного совета КНДР. Об этом, со ссылкой на артистку, информирует «Газета.Ru».

Как рассказала Воробьева, она посетила Пхеньян, где исполнила для корейской публики композицию «Песни о Родине» на корейском языке. За это выступление она и была удостоена высокой оценки.

Также саратовская исполнительница дала интервью, которое состоялось на территории посольства республики.

Представители КНДР, по словам Воробьевой, пригласили её принять участие в крупном культурном событии — международном фестивале «Апрельская весна», посвящённом 114-летию со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена.

Алиса Эай