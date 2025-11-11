В Саратове пытаются продать часть исторического здания Главпочтамта

В Саратове выставлена на продажу часть здания Главпочтамта на ул. Киселева, 40 за 163,2 млн рублей.

Площадь объекта составляет 5932,1 кв. м, включает 4 этажа с отдельными входами, паркинг и инфраструктуру.

Собственником является ООО «Телеком-5», выделенное из «Ростелекома» для реализации непрофильных активов. Начальная цена в 2022 году составляла 210 млн рублей, минимальная опускалась до 151,3 млн.

Параллельно региональный комитет культурного наследия требует через суд реставрации здания — памятника архитектуры, обязывая ответчиков провести работы в установленные сроки.

Ольга Сергеева