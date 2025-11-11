В Саратовской области с наступлением холодов растет угроза заражения бешенством

В Саратовской области наблюдается сезонное повышение риска заражения бешенством.

С наступлением холодов грызуны мигрируют к человеческому жилью, привлекая хищников — преимущественно лис, являющихся основными переносчиками вируса в регионе.

Бешенство остается неизлечимым заболеванием при появлении клинических симптомов. Вирус передается не только через укусы, но и через царапины или попадание слюны инфицированного животного. Особую опасность представляет бессимптомное носительство — слюна становится заразной за 10 дней до проявления признаков болезни.

Роспотребнадзор рекомендует избегать контактов с дикими животными, вакцинировать домашних питомцев и немедленно обращаться за медицинской помощью при любом потенциально опасном контакте. Экстренная профилактика проводится бесплатно в травмпунктах региона.

Ольга Сергеева