В Саратове работы коммунальных служб остановили движение троллейбусов

В Саратове 20 августа введены временные ограничения движения общественного транспорта.

На маршруте № 2 движение троллейбусов приостановлено из-за работ «Т Плюс» на ул. Соборной. Маршруты № 2А и № 4 остановлены для проведения аварийных работ водоканала на ул. Чернышевского.

До 14:00 будет закрыт троллейбусный маршрут № 109 в связи с опиловкой деревьев в районе пересечения ул. Московской и Соборной. Маршруты № 5 и № 5А в этот период будут курсировать только до Центрального колхозного рынка.

Кроме того, до 15:00 приостанавливается движение трамваев № 10 из-за аварийных работ на ул. Клочкова.