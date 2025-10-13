В Саратове раскрыта кража денег с утерянной банковской карты

В поселке Солнечный Саратова правоохранительные органы раскрыли кражу средств с утерянной банковской карты. 41-летний житель города обратился в полицию после того, как 9 октября потерял карту и получил уведомления о четырех несанкционированных покупках на общую сумму около 10 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего ранее не судимого мужчину. Подозреваемый признался, что, найдя чужую банковскую карту, воспользовался ей для покупки сковородки, тапочек и других товаров для дома.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Алена Орешкина