Энергообъекты «Т Плюс» готовы к подаче тепла объектам Саратова и Энгельса



В Саратове и Энгельсе с 14 октября официально начинается отопительный сезон. Решение об этом сегодня принято главами муниципалитетов. С этого дня Саратовский филиал «Т Плюс» начнет постепенноевключение отопления в многоквартирных домах по заявкам от управляющих организаций.

Запуск тепла — сложный технологический процесс. Он будет осуществляться поэтапно и может занять до двух недель. Время необходимо для выполнения технологических процедур, регулировки режимов, устранения возможных дефектов, удаления воздуха из внутридомовых труб.

На первом этапе начала отопительного сезонаСаратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» принимает заявки от управляющих организаций с указанием даты включения. К ней следует приложить подписанный с двух сторон акт сверки взаимных расчётов. Факт направления такой заявки означает, что УК и ТСЖ готовы принять тепло.

После получения документов специалисты формируют план последовательного включения домов, заполняют горячей водой внутриквартальные трубы и поднимают в них давление.

График включения составляется таким образом, чтобы не нарушать гидравлический режим и не допустить новых повреждений теплосетей.

По мере того, как энергетики заполняют трубы и устраняют дефекты, которые могут проявиться на этой стадии подключения, управляющие организации открывают задвижки в подвалах и впускают тепло в дома. Сотрудники УК, ТСЖ и ЖСК должны устранить повреждения внутридомовых сетей, правильно настроить тепловые узлы, развоздушить трубы, обеспечить равномерное распределение тепла по всему зданию, чтобы прогреть все отопительные приборы в квартирах.

«Пуск тепла будет проходить поэтапно, чтобы не нарушать гидравлический режим и согласно утвержденному графику. После подачи тепла в дом управляющая компания должна открыть задвижки и обеспечить его распределение до каждой квартиры. Наша совместная задача с организациями, управляющими жилым фондом, – обеспечить жителям комфортную зимовку в тёплых и уютных домах», — подчеркнул директор Саратовского филиала «Т Плюс» Андрей Гусятников.

Пуск тепла будет осуществляться по утверждённому графику, согласованному с администрациями городов.

Уточнить сроки подключения своего дома клиенты могут в своей управляющей организации. Также для жителей работает Тепловая справочная служба https://tss.tplusgroup.ru/.