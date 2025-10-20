В Саратове раскрыта кража кошелька с 200 тысячами рублей

В Заводском районе Саратова полицейские раскрыли кражу кошелька с крупной суммой денег. Потерпевший, 42-летний мужчина, обратился в полицию с заявлением о пропаже портмоне, которое он обронил на парковке у дома на проспекте Энтузиастов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую — 50-летнюю местную жительницу, ранее судимую. Женщина призналась, что потратила часть денег на покупку телефона, продукты и погашение долгов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось изъять часть денежных средств и банковские карты потерпевшего. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Алена Орешкина