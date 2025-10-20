В обновленном сквере микрорайона Цветочный прошел экологический фестиваль

В минувшие выходные в сквере микрорайона Цветочный состоялся праздник, посвященный экологии. Мероприятие прошло на территории новой рекреационной зоны, которая была благоустроена в рамках федерального проекта «Новые парки и скверы».

Для гостей фестиваля активисты молодежного центра подготовили разнообразные тематические мастер-классы. Программа была рассчитана на участников разных возрастов и интересов, что позволило каждому найти занятие по душе.

Осенняя атмосфера сквера, наполненная детским смехом и радостными эмоциями жителей поселка Юбилейный, создала особое настроение праздника. Мероприятие стало еще одним шагом в развитии новой общественной пространства.

Алена Орешкина