В Саратове рассказали о готовности региона ко второму пику лесных пожаров

26 августа в пресс-центре «КП-Саратов» состоялся брифинг, посвященный прохождению пожароопасного сезона в лесном фонде региона. Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области — начальник управления лесного хозяйства Денис Трошин рассказал о мерах по охране лесов и подвел предварительные итоги сезона.

По словам Трошина, в области организована комплексная система охраны лесов, которая включает несколько направлений: мониторинг пожарной обстановки, выполнение профилактических мероприятий, тушение возгораний и межведомственное взаимодействие.

«Залог успеха в тушении пожара – своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров», — отметил Денис Трошин.

Он подробно остановился на системе мониторинга. Она включает наземное патрулирование (25 мобильных групп, 175 маршрутов общей протяженностью 21 тыс. км), имеются 23 беспилотных летательных аппарата, совершивших более 500 запусков, и 39 камер системы «Лесохранитель» с искусственным интеллектом.

«Охват всего лесного фонда с помощью системы составляет 80%. Более 80% пожаров выявлялись с помощью данной системы», — привел данные чиновник.

Также для обнаружения термоточек используется космический мониторинг. В этом году было отработано более 800 таких сигналов, наибольшее количество — в Балаковском, Самойловском, Турковском, Краснокутском, Калининском, Екатериновском и Энгельсском районах.

Особое внимание уделяется профилактике. По словам Трошина, наибольшее количество пожаров возникает из-за человеческого фактора.

«Необходимо проводить профилактическую беседу, доносить с помощью СМИ, ведем работу с молодежью», — сказал он, добавив, что в сентябре запланирован слет школьных лесничеств в Хвалынском нацпарке.

На сегодняшний день в области произошло 33 лесных пожара на площади 389 га. Все они были ликвидированы в течение суток и не перешли на населенные пункты. При этом ущерб лесному хозяйству оценивается в 82 тысячи рублей, а основной причиной возгораний стал неконтролируемый пал сухой травы.

Трошин напомнил, что на конец августа и начало сентября приходится второй пик возникновения пожаров, поэтому в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Чиновник призвал жителей соблюдать правила поведения в лесу. О любом возгорании следует сообщать по единому номеру 112 или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00, а также по короткому номеру 490-516.

Напомним, все мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.