В Саратове развернули 60-метровую Георгиевскую ленту

На Бульваре Героев Отечества в областном центре 4 декабря развернулась история длиной в 60 метров.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в преддверии двух важных дат — Дня добровольца и Дня Героев Отечества — Волонтёрская Рота Боевого Братства организовала патриотическую акцию, которая объединила молодежь города.

Совместными усилиями волонтёрских организаций Саратова на бульваре была растянута гигантская Георгиевская лента длиной 60 метров — символ памяти, мужества и связи поколений.

Акция стала ярким напоминанием о том, что подвиг Героев живёт в наших делах: в помощи ветеранам, в заботе о нуждающихся, в сохранении истории и в готовности всегда протянуть руку помощи.

Ольга Сергеева