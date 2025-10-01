В Саратове развернули 80-метровый триколор в День воссоединения новых регионов с Россией

Накануне, 30 сентября, в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, в саратовском Парке Победы состоялась патриотическая акция.

У мемориального комплекса «Журавли» представители молодежных организаций и студенчества развернули 80-метровый государственный флаг России.

Мероприятие, организованное региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке министерства внутренней политики области, символизировало преемственность поколений и память о павших героях.

Алена Орешкина