Волонтеры в Саратове с июня ищут 54-летнего Юрия Курышова

В Саратове продолжается поиск 54-летнего Юрия Курышова, пропавшего без вести в июне 2025 года.

Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», с момента исчезновения информация о местонахождении мужчины отсутствует.

Приметы разыскиваемого: рост около 168 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза.

Одежда пропавшего на момент его исчезновения неизвестна. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Добавим, что в настоящее время в регионе также разыскивается 46-летний Максим Мойсеенок из села Красный Яр, пропавший 14 сентября.

Ольга Сергеева