В Саратове реконструируют святой родник «Алексеевский» у Вишнёвой горы: Фоторепортаж



Объект XIX века входит в состав памятника природы регионального значения.

На территории у 1-й Дачной (район Вишнёвой горы) начаты работы по благоустройству одного из старейших источников области. Родник «Алексеевский», известный с XIX века, ежедневно посещают около 200 человек.

Этот объект — часть системной работы по сохранению природного наследия в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

О том, как идут работы — в фоторепортаже корреспондента «Новостей Саратова».