В Саратове началась подготовка юнармейцев к окружным сборам «Гвардеец»

С 28 по 31 июля 2025 года на базе Саратовской кадетской школы-интерната №1 им. Б.Н. Еремина проходит подготовка команды области к юнармейским военно-патриотическим сборам ПФО «Гвардеец». В программе подготовки — занятия по пулевой стрельбе, сборке-разборке автомата, спортивному ориентированию, силовой подготовке и метанию гранаты, а также соревнования по шахматам, теннису, волейболу и баскетболу. С 1 по 21 августа команда примет участие в основных сборах на базе Пензенского артиллерийского инженерного института им. генерала армии А.В. Хрулева.

Проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Программа включает физическую, строевую и огневую подготовку, полевые выходы, изучение современной тактики, углубление знаний по истории России, встречи с героями Отечества и соревнования по военно-прикладным дисциплинам.