В Саратове ресторан ищет дегустатора на зарплату от 200 тысяч рублей

Один из ресторанов европейской кухни вблизи саратовской набережной предложил горожанам необычную вакансию с высоким доходом — дегустатор.

В обязанности нового сотрудника войдет оценка всех гастрономических новинок, подготовка экспертных заключений для шеф-повара, а также посещение других ресторанов города и страны в рамках командировок. От кандидата требуется способность переносить 8-часовой рабочий день, насыщенный пробами блюд и пенными напитками.

По данным работодателя, соискателю может хватить опыта работы менее года. График предполагает пятидневную рабочую неделю с выходными в субботу и воскресенье.

Заработная плата, согласно объявлению, стартует от 200 тысяч рублей.

Ольга Сергеева