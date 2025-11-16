В первый день работы Ботанический сад СГУ посетили почти 3000 саратовцев

Более 2900 саратовцев посетили обновленный Ботанический сад СГУ в день его официального открытия 16 ноября.

Масштабная реставрация, впервые проведенная за 70 лет истории сада, стала возможной благодаря поддержке Вячеслава Володина.

Гости смогли оценить новые экотропы, малые архитектурные формы, современное освещение и систему автополива. Также были отреставрированы оранжерея и лабораторные корпуса.

Для посетителей действует новый режим работы: в выходные — бесплатный вход, в понедельник и вторник — бесплатные экскурсии, а в середине недели сад работает для научной деятельности. Зимой ботсад открыт с 10:00 до 18:00.

