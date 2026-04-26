В Саратове рыбаки ловят с набережной чехонь и весомых щук

Саратовские рыбаки делятся трофеями с городской набережной.

Прогулка по набережной Волги в Саратове для некоторых горожан заканчивается не только свежим воздухом, но и внушительным уловом. Местные рыбаки регулярно радуют себя и подписчиков соцсетей фотографиями крупных судаков, пойманных прямо у городской черты.

22 апреля рыбак по имени Роман похвастался трофеем весом 5,3 килограмма. Снимок уже появился в сети, однако секретами удачной ловли мужчина делиться не стал.

Другой саратовец, Александр, также отметился внушительным уловом на «вечерней набке» — он принёс домой крупного судака (точный вес не уточняется) и вдобавок щуку. Судя по фотографии, разделка уже шла на кухне.

Абсолютным чемпионом по количеству можно назвать Владимира. За два часа — с 18:30 до 20:30 — на пешеходной зоне набережной он выловил сразу трёх судаков. Улов получился разнокалиберным: 1600, 1200 и 700 граммов. Никто не ушёл без рыбы.

Ольга Сергеева