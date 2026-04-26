В Саратовской области приватную турбазу сдают в аренду за миллион рублей в месяц

Под Саратовом продают два участка с сосновым лесом и песчаными пляжами под глэмпинг.

На рынке недвижимости появилось предложение, которое может заинтересовать как любителей уединённого отдыха, так и профессиональных инвесторов. За 20 миллионов рублей покупатель может стать владельцем двух крупных земельных участков общей площадью 8,5 гектара (5,8 и 2,7 Га) с сосновым лесом и собственными песчаными пляжами.

Продавцы подчёркивают уникальный характер локации: участки имеют рекреационное назначение, что официально разрешает использовать их для организации отдыха, туризма и спорта. Здесь можно построить как приватную резиденцию, так и полноценный экоотель или «приватный островной комплекс».

Предложение идеально ложится в главный тренд российского внутреннего туризма — бум глэмпингов. Этот формат, сочетающий единение с природой и привычный уровень комфорта (дизайнерские домики, панорамные окна, продуманная инфраструктура), переживает взрывной рост. По данным экспертов, спрос на глэмпинги в России за год вырос на 30%, а государство за три года поддержало реализацию более 800 таких проектов.

