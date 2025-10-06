В Саратове с октября изменится стоимость проезда на 10 автобусных маршрутах

Комитет по транспорту Саратова уведомил об изменении тарифов на проезд в городских автобусах, которое вступит в силу на текущей неделе.
С 9 октября произойдут следующие изменения:
- Повышение с 46 до 48 рублей на маршрутах № 56, 72
- Повышение с 42 до 45 рублей на маршруте № 25
- Снижение с 43 до 34 рублей на маршруте № 35
- Снижение с 44 до 35 рублей на маршруте № 89
С 10 октября стоимость проезда увеличится:
- С 39 до 42 рублей на маршруте № 8А
- С 40 до 42 рублей на маршрутах № 21, 48
- С 40 до 43 рубля на маршруте № 42
- С 42 до 45 рублей на маршруте № 93
Изменения связаны с уведомлениями, поступившими от перевозчиков в городской комитет по транспорту.
Ольга Сергеева