В Саратове с октября изменится стоимость проезда на 10 автобусных маршрутах

Комитет по транспорту Саратова уведомил об изменении тарифов на проезд в городских автобусах, которое вступит в силу на текущей неделе.

С 9 октября произойдут следующие изменения:

Повышение с 46 до 48 рублей на маршрутах № 56, 72

Повышение с 42 до 45 рублей на маршруте № 25

Снижение с 43 до 34 рублей на маршруте № 35

Снижение с 44 до 35 рублей на маршруте № 89

С 10 октября стоимость проезда увеличится:

С 39 до 42 рублей на маршруте № 8А

С 40 до 42 рублей на маршрутах № 21, 48

С 40 до 43 рубля на маршруте № 42

С 42 до 45 рублей на маршруте № 93

Изменения связаны с уведомлениями, поступившими от перевозчиков в городской комитет по транспорту.

Ольга Сергеева