В Саратове продают новогодние костюмы снегиря и богатыря для утренников

В преддверии новогодних праздников на интернет-площадках Саратовской области появились объявления о продаже детских карнавальных костюмов.

Жители региона предлагают разнообразные наряды для детских новогодних утренников, включая как традиционные новогодние образы (волк, медведь, снеговик, зайчик), так и более оригинальные варианты — пирата, богатыря, Русалочку, Буратино и даже снегиря.

Диапазон цен начинается от 300 рублей, при этом большинство костюмов оценивается продавцами менее чем в 1000 рублей.

Наталья Мерайеф