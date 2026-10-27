Саратовцы сфотографировали «охотничью» Луну с крупными кратерами

В Саратовской области запечатлели «охотничью» Луну.

В сообществе «АстроСаратов I Астроэкскурсии в Саратове» во «ВКонтакте» опубликовали эффектные снимки Луны, сделанные в Саратовской области. Как пояснили авторы, в североамериканской традиции это полнолуние называют «охотничьей» Луной — так именуют полнолуние, следующее за «урожайной» Луной, и связано оно с осенним сезоном охоты.

На фотографиях хорошо видны светлые лучи, расходящиеся от крупных лунных кратеров Тихо и Коперник, — особенно отчётливо они проявляются именно в полнолуние.