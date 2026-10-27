В Саратове выпускнику столичного вуза помогли найти работу по специальности

Максим, решивший вернуться в родной Саратов ещё во время обучения в столичном вузе, обратился в кадровый центр Кировского района Саратова.

Молодой человек хотел найти интересную работу инженера-программиста с достойной зарплатой, понимая, что выпускнику без опыта сделать это непросто. Об этом рассказали в министерстве труда и социальной защиты региона.

Карьерные консультанты подобрали варианты, помогли составить резюме и согласовали собеседование на одном из ведущих предприятий города. Уже почти месяц Максим работает на квотируемой должности инженера-программиста и благодарит кадровый центр за внимательное отношение к его пожеланиям.

В ведомстве напомнили, что в кадровых центрах «Работа России» каждому помогут найти подходящее место с официальным доходом у проверенного работодателя.