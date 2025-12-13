В Саратове сильный ветер обрушил свыше 30 деревьев

Сегодня, 13 декабря, в Саратове из-за штормового ветра были повалены более 30 деревьев. Об этом сообщил в Telegram мэр Михаил Исаев.

Он уточнил, что на местах работают главы районных администраций, которые несут персональную ответственность за оперативное устранение последствий.

«Им поручено не сидеть в кабинетах, а лично контролировать ситуацию и координировать бригады», — заявил мэр.

Коммунальные службы уже направлены на распил и вывоз упавших веток для обеспечения проезда. Все последствия будут устранены в сжатые сроки. Исаев также рекомендовал водителям по возможности воздержаться от поездок, чтобы ускорить расчистку дорог.

Ольга Сергеева