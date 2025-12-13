Жители сел Гагаринского района остались без света из-за шквалистого ветра

Сегодня после полудня в ряде сел Гагаринского района Саратова произошло аварийное отключение электроэнергии.

Без света остались Клещевка, Сабуровка, Козловка, Боковка, Новая Липовка, Дубки и станция Курдюм.

По данным спасателей, вероятной причиной являются неблагоприятные погодные условия.

Информация была незамедлительно передана дежурному, и аварийные бригады уже выехала на место для ликвидации последствий.

Возможны также кратковременные перебои с водоснабжением. Власти приносят извинения за временные неудобства и сообщают, что нормальная подача воды будет восстановлена в ближайшее время.

Ольга Сергеева