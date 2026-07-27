В Саратове шторм превратил колесо обозрения в качели

На набережной Саратова порывы ветра в шторм днем 26 июля раскачивали кабинки колеса обозрения.

Людей внутри не было, но соседние аттракционы работали под визг отдыхающих.

В Энгельсе жители несколько часов провели без света: с полудня были обесточены улицы Василевского, Полтавская, Космонавтов, Ломоносова, проспект Строителей и микрорайон Мелиораторов. Энергетики устраняли аварии на ЛЭП.

Пыльная буря в дачных посёлках снизила видимость местами до нуля. Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными и по возможности оставаться во время непогоды в помещениях.

Ольга Сергеева