В Саратове объявили отбор участников на конкурс имени Лидии Руслановой

В Саратове открыт приём заявок на XII Всероссийский конкурс имени Лидии Руслановой.

Конкурс пройдёт с 26 по 30 октября.

Организаторы (минкульт региона и Центр народного творчества) ждут около 200 участников от 10 лет — верхней планки нет, в разные годы на сцену выходили артисты старше 80. Обязательное условие: в программе — песни из репертуара Руслановой и аутентичное фольклорное произведение, записанное на родине исполнителя, так что прозвучат композиции на языках народов России.

Конкурс, проводимый раз в три года с 1993-го, славится демократичностью: прослушивания открыты для зрителей бесплатно, а в последние годы ведут прямые трансляции в соцсетях. В жюри в разное время входили народные артисты России — Анна Литвиненко, Надежда Крыгина, Елена Сапогова, Василий Овсянников.

Заявки уже принимаются.

Ольга Сергеева