В Саратове силовики проводят проверку после задержания сотрудников ГИБДД

В Саратове инициирована служебная проверка в отношении задержанных сотрудников Госавтоинспекции.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, 25 декабря утром в полку ДПС были задержаны 12 инспекторов.

«При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут ответственность в соответствии с законом», — сообщили в ведомстве.

Параллельно правоохранительными органами задержаны еще шестеро служащих саратовской ГИБДД. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Ольга Сергеева