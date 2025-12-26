Жители саратовского региона серьёзно интересуются школьным бесплатным питанием

Министерство образования Саратовской области использует систему «Инцидент-менеджмент» и платформу обратной связи для оперативного решения вопросов жителей.

За три месяца на платформу поступило 1390 обращений, а через «Инцидент-менеджмент» обработано 283 сообщения. Чаще всего вопросы касались бесплатного школьного питания и доступа к цифровым образовательным сервисам («Дневник.ру» и «Моя школа»). На все обращения были даны развернутые ответы.

Обратиться в ведомство можно через социальные сети («ВКонтакте» и «Одноклассники») или с помощью виджета на официальном сайте министерства.

Ольга Сергеева