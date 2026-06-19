В Саратове скончался врач, профессор и художник Алексей Трубецков

18 июня 2026 года скоропостижно ушёл из жизни Алексей Трубецков — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической медицины СГМУ «Реавиз» и член Союза художников РФ.

Об этом сообщает Саратовский медуниверситет на своей странице во ВКонтакте. Уход Алексея Дмитриевича стал тяжёлой утратой для науки и культуры, — говорится в некрологе.

Выпускник Саратовского медицинского института (1987), в 2000 году он защитил докторскую диссертацию и руководил клиникой профпатологии при СГМУ. Долгие годы возглавлял лабораторию эргономики в НИИ сельской гигиены, разрабатывая методы защиты здоровья аграриев.

Параллельно с медициной занимался творчеством: графикой, живописью и коллажем. Работы учёного-художника хранятся в Государственном центре современного искусства и музеях России.

Прощание с покойным состоится 20 июня в 11:00 в музее «Дом-музей Павла Кузнецова».

Коллектив университета «Реавиз» выражает соболезнования родным и близким.

Редакция интернет-издания «Новости Саратова» присоединяется к соболезнованиям.

Ольга Сергеева