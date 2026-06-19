Лектор Общества «Знание» рассказал студентам о трендах использования ИИ в Саратове

В Саратовской области в рамках проекта «Знание.Государство» прошёл цикл мероприятий, посвящённых практическому применению искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой гигиене.

Лектором выступил основатель и генеральный директор Center-Game Олег Панин.

Слушателями стали сотрудники ГУ МВД, министерства труда и социальной защиты, а также студенты и преподаватели СГТУ имени Гагарина. Для каждой аудитории программа была адаптирована. На встрече с сотрудниками МВД спикер продемонстрировал возможности нейросетей и предложил модель светофора для классификации данных по уровню секретности.

Для работников социальной сферы лектор рассказал о трансформации рынка труда к 2030 году, прогнозируя исчезновение миллионов старых рабочих мест и появление новых профессий, связанных с ИИ. Отдельно обсуждался проект будущего закона об искусственном интеллекте.

На площадке университета Олег Панин показал преподавателям и студентам, как использовать нейросети для подготовки учебных материалов, подчеркнув обязательность проверки результатов человеком. Он посоветовал молодёжи тратить освободившееся время на саморазвитие и назвал владение инструментами ИИ конкурентным преимуществом при трудоустройстве, призвав к осознанному отношению к цифровому поведению.

Ольга Сергеева